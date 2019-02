18 febbraio 2019- 16:59 Acqua: M5S, gestione in mano ai privati ha fallito (2)

(AdnKronos) - "Ma non basta! In molte zone d’Italia ci sono tubature con amianto che andrebbero sostituite subito, e in altrettante l’acqua è spesso di scarsa o dubbia qualità. In Sardegna, per fare un esempio recente, addirittura nelle case arrivava acqua sporca dall’odore di ruggine e il giudice ha dato ragione a un abitante del Medio Campidano che si rifiutava di pagare il gestore unico Abbanoa per il servizio scadente" aggiunge Zolezzi. "Basta fermarsi a questi dati per evidenziare il bilancio disastroso della gestione di questi ultimi vent’anni. D’altro canto gli italiani se ne erano accorti per tempo proponendo un referendum che ha visto 27 milioni di persone dire sì all’acqua pubblica. Ora siamo a poche settimane da realizzare la loro volontà e riportare la gestione del servizio idrico nelle mani dei cittadino strappandolo a chi vuole lucrare su un diritto umano!", conclude il deputato del MoVimento 5 Stelle