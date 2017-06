ACQUA: TARIFFE ITALIANE TRA LE PIù BASSE IN UE, MA INVESTIMENTI AL PALO (2)

21 giugno 2017- 17:59

(AdnKronos) - "“Le tariffe in Italia sono cresciute progressivamente ma lentamente nell’arco degli ultimi anni, raggiungendo un valore medio di circa 2 euro al metro cubo – prosegue Mazzola – . Guardando la bolletta, le percentuali dei rincari sembrano astronomiche, ma in realtà in valore assoluto sono decisamente modeste. Il problema principale restano gli investimenti: un esempio virtuoso proviene dalla Germania, dove le tariffe consentono un costante rinnovamento degli impianti e delle strutture. In Italia alcune zone sono ormai a regime: al Nord si stanno ottenendo buoni risultati, mentre al Sud non c’è capacità di investire a fronte di elevati costi gestionali". Quali sono le previsioni sul futuro delle reti idriche? Mazzola usa una metafora: "I motori più potenti funzionano solo sulle auto che hanno pneumatici efficienti, non su quelle che hanno le ruote quadrate".