ACQUA: TURNAZIONE A PALERMO, FEDERALBERGHI 'PESSIMO BIGLIETTO PER CAPITALE CULTURA'

26 gennaio 2018- 15:35

Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - "Restiamo in attesa di capire come evolverà la situazione e ci auguriamo la massima attenzione a livello nazionale. Il rischio è che la crisi idrica e la conseguente turnazione dell'acqua diventino un boomerang per una città che si sta proiettando in circuiti internazionali". A dirlo all'Adnkronos è Nicola Farruggio, presidente di Federalberghi Palermo, a proposito dell'emergenza siccità che rende concreta in città l'ipotesi di un razionamento dell'acqua. I primi test di turnazione dovrebbero scattare già la prossima settimana quando si attende la dichiarazione dello stato di calamità da parte del Consiglio dei ministri. Un passaggio indispensabile ad accelerare tempi e procedure per far fronte a un'emergenza dettata da invasi sempre più a secco e piogge sempre più rare. A preoccupare maggiormente gli albergatori è "la grande incertezza". Sui tempi e le modalità. "Comprendiamo la situazione - dice Farruggio -, ma abbiamo bisogno di capire come e per quanto tempo la turnazione andrà avanti". In questo periodo con una bassa occupazione e flussi turistici ridotti le riserve idriche degli hotel possono far fronte alla criticità, ma "se la turnazione dovesse proseguire fino alla primavera - avverte il numero uno di Federalberghi Palermo -, quando si aspetta una crescita delle presenze legate a Palermo Capitale della Cultura, il danno d'immagine alla città sarebbe pesantissimo. Non possiamo permettecelo". Una crisi che potrebbe aggravarsi anche con l'emergenza rifiuti e la discarica di Bellolampo ormai prossima alla saturazione. "Sarebbe un pessimo biglietto da visita. Restiamo in attesa di conoscere l'evoluzione della situazione, ma Palermo non può permettersi una crisi simile" conclude Farruggio.