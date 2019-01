24 gennaio 2019- 14:33 Acquedotto Pugliese: al via iter per potenziamento reti in tarantino

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - Il Cda di Acquedotto Pugliese, nel corso dell’ultima seduta, ha deliberato l’avvio delle procedure di appalto per investimenti infrastrutturali nella frazione di Marina di Ginosa. L’importo complessivo dei lavori è di 12,6 milioni di euro. Lo rende noto la società in un comunicato.L’intervento in oggetto consiste nella realizzazione di 17 chilometri di condotte idriche e la costruzione di complessivi 1,2 km di nuovi tronchi della rete fognaria. Tali opere consentiranno di estendere la copertura del servizio idrico e fognante."Gli investimenti nel tarantino rientrano in un organico piano di investimenti che Acquedotto Pugliese è impegnato a realizzare su tutto il territorio. Tutta la struttura di Aqp - commenta il Presidente di Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia - è fortemente motivata a migliorare ulteriormente le performance aziendali, nella consapevolezza del ruolo che svolge, garantire l’acqua bene comune, a tutte le comunità".