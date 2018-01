ADDIO A PAUL BOCUSE, RE DELLA NOUVELLE CUISINE

20 gennaio 2018- 14:18

Parigi, 20 gen. (AdnKronos) - Addio a Paul Bocuse, re della "nouvelle cuisine" francese. A dare su Twitter la notizia della sua scomparsa è stato il ministro francese dell'Interno, Gerard Collomb. "Paul Bocuse è morto, la gastronomia è in lutto", ha scritto il ministro. "Monsieur Paul era la Francia - ha aggiunto Collomb -semplicità e generosità. Eccellenza nell'arte di vivere. Il papa della gastronomia ci ha lasciati". Bocuse è l'unico chef ad aver mantenuto la valutazione massima delle tre stelle della guida Michelin per 50 anni consecutivi, con il suo ristorante, fondato dal nonno paterno, a Collonges-au-Mont-d'Or. Il grande cuoco era nato l'11 febbraio 1926 in questa la cittadina vicino Lione. E non è un caso che ad annunciare la sua morte sia stato Collomb, a lungo sindaco di Lione.