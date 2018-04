27 aprile 2018- 13:16 Adesivi con Salvini a testa in giù

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Make fascist swing again". Ovvero: "Facciamo di nuovo penzolare i fascisti". E' la scritta che campeggia sugli adesivi apparsi per le vie di Pavia e raffiguranti il segretario del Carroccio Matteo Salvini a testa in giù. "Idioti e vigliacchi, non ci fate paura. Io vado avanti!", ha commentato il leader leghista sui social. Nella stessa immagine, 'impiccati' accanto a Salvini, compaiono anche i volti del presidente americano Donald Trump, del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.