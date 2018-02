ADR: A FIUMICINO ARRIVANO 'AIR ROOMS' PER RELAX E BUSINESS

7 febbraio 2018- 13:47

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - L’aeroporto Leonardo da Vinci si arricchisce di un nuovo servizio di qualità di livello internazionale, grazie alla partnership tra Aeroporti di Roma e Gis, società specializzata nella gestione di Vip Lounge, già presente in 23 aeroporti di 8 paesi nel mondo. L’area “Arrival Lounge & Air Rooms”, inaugurata oggi a Fiumicino, è un’innovativa struttura pensata per accogliere tutti i passeggeri che abbiano necessità di riposare, oppure di lavorare in un luogo silenzioso e dotato di tutti i comfort, prima o subito dopo un volo. La lounge, situata in una zona aperta al pubblico, è facilmente raggiungibile sia dai Terminal che dai parcheggi comfort del T3. Wi-Fi, bevande e comode sedute sono il servizio base di accoglienza garantito a tutti coloro che accedono alla sala con il ticket di accesso, da integrare con ulteriori offerte a seconda delle singole esigenze. Punto di forza della struttura sono le nuove “Air Rooms”, 29 stanze progettate su misura per chi viaggia in aereo e prenotabili con grande elasticità a seconda delle necessità di ogni passeggero: la disponibilità varia infatti da diverse giornate fino ad alcune ore, consentendone così l’utilizzo anche per fare semplicemente una doccia prima di ripartire. E’ possibile inoltre ordinare piatti caldi per pasti adatti a ogni esigenza dietetica, oppure affittare una sala riunioni perfettamente attrezzata, dotata di Wi-Fi, per sfruttare lavorando il tempo a disposizione. A disposizione anche il servizio “Meet & Greet”, che garantisce un’assistenza esclusiva nello scalo e che include il controllo rapido ai varchi di sicurezza, l'accesso alla lounge e l’accompagnamento fino all'imbarco.