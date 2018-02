ADR: A FIUMICINO ARRIVANO 'AIR ROOMS' PER RELAX E BUSINESS (2)

7 febbraio 2018- 13:47

(AdnKronos) - “HelloSky vuole rendere confortevole, rilassante e produttivo l'inizio del viaggio", ha affermato Josep Munné, Presidente di Gis. “Offriamo - ha detto- un'esperienza di elevata qualità a una frazione del prezzo normale. Una gamma innovativa di servizi adatti alle esigenze del viaggiatore moderno". “Da oggi, l’accoglienza di Adr arriva fino all’esterno delle aerostazioni e dei Terminal, con una lounge progettata per venire incontro alle esigenze di chi affronta un viaggio aereo per business o per turismo”, ha dichiarato Ugo de Carolis, amministratore delegato di Aeroporti di Roma. “Rafforziamo dunque la capacità dello scalo di rispondere con servizi di alta qualità alle necessità dei viaggiatori nazionali e internazionali. Siamo soddisfatti di aver avviato questo percorso con GIS, che con il suo know-how ci ha già dimostrato di essere un ottimo partner per la valorizzazione dell’esperienza aeroportuale” ha concluso de Carolis. L’apertura della nuova lounge fa parte dell’impegno di Adr nel migliorare l’esperienza dei passeggeri sugli scali di Roma e si aggiunge alle altre iniziative che hanno consentito al Leonardo da Vinci di affermarsi come l’hub europeo più apprezzato dai viaggiatori secondo la classifica ufficiali dell’Airport Council International.