29 novembre 2018- 19:01 Adr: a Fiumicino Francesco Apolloni presenta libro interattivo

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - Torna la cultura all’aeroporto di Fiumicino con una vera e propria novità letteraria: “Perso a Los Angeles”, di Francesco Apolloni. Caratteristica del libro è la sua interattività: all’interno delle pagine di carta, infatti, sono presenti alcuni QRcode che rimandano a suoni, immagini e filmati citati nel racconto. Anche la presentazione ai viaggiatori in transito nell’area di imbarco B è stata all’insegna dell’interattività. L’autore, insieme a Simone Montedoro, attore di fiction di successo, e ad Ariadna Romero, attrice e modella, hanno dato vita a una vera e propria performance in cui hanno alternato la lettura alla interpretazione di alcuni brani del libro. Grazie anche all’accompagnamento musicale di Francesca De Fazi, cantante di blues, sono riusciti a trasmettere l’originalità del libro ai passeggeri presenti. Non è la prima volta che l’area d’imbarco B del Terminal 1 diventa il palcoscenico aeroportuale dedicato alle esibizioni artistiche. Cantanti d’opera, musicisti, scrittori e giornalisti hanno infatti scelto nel tempo l’aeroporto di Fiumicino come luogo d’elezione per la presentazione delle loro opere. Un vero e proprio salotto artistico, connotato dalla presenza permanente di un pianoforte a coda messo a disposizione dei viaggiatori, altra iniziativa che la società Aeroporti di Roma dedica al passeggero e alla qualità del tempo che trascorre nello scalo.