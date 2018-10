26 ottobre 2018- 13:41 Adr: a Fiumicino nuovo corner accoglienza per turisti cinesi

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - Un nuovo corner a Fiumicino per accogliere i turisti cinesi e per offrire loro tutte le indicazioni utili a loro disposizione in aeroporto e per la permanenza in Italia. A presentarlo sono stati oggi l’ambasciatore cinese in Italia, Li Ruiyu, l’assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Carlo Cafarotti e l’amministratore delegato di Adr, Ugo de Carolis agli arrivi del Terminal 3, insieme alle compagnie cinesi che operano sullo scalo e ad altri partner strategici, specializzati sui servizi per il target Cina.L’obiettivo è di facilitare ulteriormente l’esperienza turistica del viaggiatore cinese che sceglie Roma Fiumicino come gateway per il viaggio in Europa. Prosegue, infatti, la crescita del traffico sul fronte dell’estremo oriente (+18% da inizio anno) a Fiumicino che oggi rappresenta il 3° aeroporto in Europa, dopo Francoforte e Londra Heathrow, per numero di destinazioni direttamente connesse con la Cina. Sono infatti nove i collegamenti – con una frequenza fino a 32 voli settimanali - con la Cina , incluso Hong Kong, grazie anche alla presenza dei quattro principali vettori cinesi (Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines e Hainan Airlines oltre che Cathay Pacific). A fronte della crescita sempre più importante del traffico aereo sulla direttrice Roma-Cina si avvia un rapporto strategico tra Aeroporti di Roma e l’Ambasciata Cinese in Italia, con l’obiettivo di facilitare e agevolare il turismo da e per la Capitale.