26 ottobre 2018- 13:41 Adr: a Fiumicino nuovo corner accoglienza per turisti cinesi (3)

(AdnKronos) - Nel 2016 il Leonardo da Vinci ha ricevuto il livello Gold, sino a raggiungere lo standard Platinum nel 2018. Numerose sono le iniziative rivolte ai passeggeri di lingua cinese-mandarino che hanno fatto guadagnare allo scalo l’importante upgrade della prestigiosa certificazione: la segnaletica informativa e commerciale dedicata; l’accettazione, come sistema di pagamento, della carta di credito UnionPay e l’app di pagamento Alipay, molto diffusa in Cina, senza dimenticare la disponibilità di acqua calda gratuita nei punti di ristoro dell’aerostazione. A questo si sommano le sessioni di formazione del personale front office dello scalo, garantiti da Fondazione Italia-Cina, per garantire una migliore interazione con questo cluster di passeggeri.L’evento odierno avvia una stretta e attiva collaborazione tra Aeroporti di Roma e l’Ambasciata Cinese che lavorano insieme per offrire ai passeggeri in arrivo a Roma un’esperienza di viaggio sicura, confortevole e con la garanzia di supporto per ogni necessità; si tratta di un primo concreto progetto sinergico per sviluppare il turismo da e per la Cina, potenziando l’accoglienza del viaggiatore fin dal suo arrivo in aeroporto.