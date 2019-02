20 febbraio 2019- 14:09 Adr: anche per passeggeri israeliani controllo passaporto con e-gates

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - Da oggi all'aeroporto di Fiumicino anche i passeggeri in partenza di nazionalità israeliana potranno effettuare il controllo del proprio passaporto attraverso gli E-gates, servizio che consente di effettuare in modo totalmente automatizzato le procedure di verifica del proprio documento di viaggio. La novità è frutto della collaborazione tra Aeroporti di Roma e l’ambasciata di Israele in Italia e permetterà ai viaggiatori israeliani con passaporto elettronico in partenza da Fiumicino di utilizzare questa innovativa tecnologia sommandosi ai passeggeri di nazionalità europea, statunitense, canadese, sud-coreana, australiana, giapponese e neozelandese che già lo utilizzano. Al Leonardo da Vinci è installato attualmente il maggior numero di queste apparecchiature: 46 è il numero totale dei varchi digitali finora attivati da Aeroporti di Roma nei due aeroporti, 38 a Fiumicino (16 agli arrivi, 16 alle partenze, 6 nella galleria dei transiti extra Schengen-Schengen) e 8 a Ciampino (4 agli arrivi e 4 alle partenze). Lo scalo romano è tra i primi aeroporti al mondo per impiego di tecnologie innovative dedicate alla sicurezza e alla rapidità dei controlli e per numero di nazionalità che possono effettuare il controllo passaporti attraverso gli e-gates. Un risultato ottenuto grazie al lavoro svolto da ADR di concerto con ambasciate, Ministero degli Esteri, Ministero degli Interni ed Enac. I vantaggi per chi utilizza gli E-gates sono molteplici. Un solo e-gate è in grado di processare migliaia di passaporti al giorno, consentendo un controllo più rapido ed efficace (in media di soli 20’’) e aumentando i livelli di sicurezza, con un vantaggio sulla qualità complessiva dell’esperienza di viaggio.