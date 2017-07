ADR: BEST AND FAST CHANGE VINCE GARA GESTIONE UFFICI CAMBIAVALUTE

21 luglio 2017- 15:42

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - Best and Fast Change, uno dei principali operatori di cambiavalute in Italia, si è aggiudicato uno dei due lotti relativi alla gara indetta da Aeroporti di Roma per la gestione del servizio di cambio negli aeroporti romani di Ciampino e Fiumicino. A comunicarlo è la società in una nota. La concessione avrà durata di 5 anni e prevede 5 uffici nello scalo di Fiumicino e 2 a Ciampino. Il 13 luglio è stato inaugurato l’ultimo dei 7 uffici, i quali ad oggi risultano pienamente operativi. Per garantire il completo funzionamento dei 7 uffici per oltre 17 ore al giorno, Best and Fast Change ha assunto circa 30 operatori di cassa. Nell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci‘ di Fiumicino, 3 uffici di cambio sono collocati dopo i varchi di sicurezza (zona “air-side”) e 2 nell’area prima dei varchi (“land-side”). I due uffici di Ciampino sono invece situati uno in area arrivi e il secondo in area partenze. Con queste nuove aperture, Best and Fast Change conta ad oggi 28 filiali dislocate nei principali aeroporti e città turistiche italiane quali Firenze, Venezia, Roma, Milano, Bari e Alghero.Best and Fast Change è presente anche in Spagna con una società controllata che gestisce 5 uffici di cambio tra Madrid, Barcellona e Siviglia. “L’aggiudicazione di questa gara – spiega Fabrizio Signorelli, fondatore e amministratore unico di Best and Fast Change – darà un contributo fondamentale allo sviluppo del nostro business. Grazie a queste nuove aperture, stimiamo che il giro d’affari annuo di Best and Fast Change possa raggiungere la quota di circa 70 milioni di euro di volumi transati”.