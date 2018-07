16 luglio 2018- 17:27 Adr: con Fiumicino Roma gateway europeo per la Cina (3)

(AdnKronos) - Per il presidente di Unindustria, Filippo Tortoriello, "Fiumicino ha compiuto un salto di qualità che, qualche anno fa, oggettivamente, sembrava difficile: ed invece si dimostra che, con i fatti, con la capacità e la determinazione, è possibile superare qualunque ostacolo". Un aeroporto che "è divenuto un'eccellenza a livello europeo, riconosciuto da chi ne usufruisce. E' la porta a Roma ed il benvenuto, con la sua immagine, per l'Italia". "Nella progettualità che stiamo presentando su Roma - ha detto il presidente di Unindustria - chiamata 'Roma Futura 2030-2050', fondamentale per un percorso che vuol fare di Roma una città internazionale, c'è un tema fondamentale: far sì che Roma, con la sua posizione geografica al centro del Mediterraneo e dell'Europa, possa competere per le sue caratteristiche di essere fortemente attrattiva; una città effervescente, resiliente, capace di creare innovazione tecnologica e di ricerca". Per questo, "avere un aeroporto con caratteristiche internazionali, vincente per capacità attrattiva, è sicuramente uno degli elementi qualificanti di questo percorso". Inoltre, altra leva fondamentale è la semplificazione sul fronte dei visti "per chi vuole venire dalla Cina". "Serve un percorso più accessibile e possibile", ha detto Tortoriello, convinto che ci siano "tutti gli elementi affinchè il rapporto Italia-Cina possa avere un incremento significativo". Un rapporto dove "Aeroporti di Roma è la punta più avanzata di questo percorso".