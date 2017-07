ADR: CONSEGNA DUE VEICOLI ANTINCENDIO A COMUNE FIUMICINO

31 luglio 2017- 16:36

Roma, 31 lug. (AdnKronos) - Aeroporti di Roma ha consegnato oggi all’amministrazione comunale di Fiumicino due nuovi mezzi antincendio, equipaggiati per intervenire efficacemente sul territorio e per spegnere focolai nel giro di pochi minuti. Si tratta infatti di due mezzi fuoristrada 4x4, dotati di moduli di spegnimento della capacità di 450 litri ciascuno, che potranno essere da subito usati dal personale specializzato della Protezione Civile. Le chiavi sono state consegnate dai lavoratori di Adr e dall’amministratore delegato Ugo de Carolis al Sindaco di Fiumicino Esterino Montino, alla presenza del Coordinatore della Protezione Civile Regionale Carlo Rosa. La consegna, in comodato d’uso, dei due mezzi rappresenta la volontà di Adr di dare un ulteriore contributo alle attività di prevenzione, pattugliamento, controllo e intervento sul territorio, svolte costantemente da Vigili del Fuoco e Protezione Civile del Comune di Fiumicino, con particolare riferimento alle aree boschive da Focene a Torrimpietra e alle aree limitrofe allo scalo.