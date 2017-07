ADR: CONSEGNA DUE VEICOLI ANTINCENDIO A COMUNE FIUMICINO (2)

31 luglio 2017- 16:36

(AdnKronos) - “Da diverso tempo ADR e le istituzioni locali collaborano attivamente per mantenere in sicurezza le zone immediatamente limitrofe al sedime aeroportuale. Con la messa a disposizione di questi mezzi, siamo lieti di poter dare un ulteriore supporto alla tutela del territorio di cui lo scalo fa parte. Continueremo a lavorare in forte sinergia con il Comune di Fiumicino, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e tutte le altre forze impegnate su questo fronte” , ha dichiarato de Carolis. “Negli ultimi due mesi –spiega il sindaco di Fiumicino Montino - sono circa 150 gli incendi che hanno interessato il nostro territorio, molti dei quali scoppiati in zone particolarmente critiche. Una decina di essi sono avvenuti in aree boschive, 22 vicino al tracciato ferroviario Maccarese/Palidoro/Torrimpietra. L’arrivo di questi mezzi contribuirà a farci intervenire in modo ancora più veloce sui focolai. Ringrazio Adr per questa importante collaborazione che sta dando delle risposte ai cittadini, come avvenuto anche in occasione della chiusura ai voli notturni della pista 1”.