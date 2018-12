17 dicembre 2018- 14:21 Adr: 'El Abrazo' a Fiumicino, esposta nuova opera di Alejandro Marmo

Roma, 17 dic. (AdnKronos) - L'aeroporto di Fiumicino accoglie i passeggeri anche con un abbraccio. Si chiama 'El Abrazo' la nuova statua dello scultore argentino Alejandro Marmo con cui il Terminal 3 dell'hub romano Leonardo da Vinci si arricchisce di opere d’arte contemporanea: da oggi, infatti, grazie a un progetto frutto della collaborazione tra Aeroporti di Roma e l’Ambasciata de la Repubblica Argentina in Italia, una creazione realizzata appositamente per lo scalo romano dall'artista sudamericano sarà esposta alle partenze internazionali a beneficio dei passeggeri in transito sulla Capitale. Significativo è il messaggio dell’opera. La scultura, realizzata in lamiera di ferro e alta 4 metri, fa parte della serie “Los Abrazos” e raffigura l’abbraccio tra due persone rappresentando simbolicamente l’incontro tra le culture. Per Marmo non è la prima volta artistica in Italia, con “Cristo obrero” e “Virgen de Luján” è stato il primo creatore argentino a esporre nei Musei Vaticani, ma è la prima volta che realizza un’opera pensata appositamente per un aeroporto, universalmente luogo di incontro tra le culture di tutto il mondo. A “svelare” la statua durante la cerimonia inaugurale l’amministratore delegato di Adr, Ugo de Carolis. “Siamo lieti di ospitare El Abrazo qui a Fiumicino, si tratta di una donazione importante per Roma, per l’aeroporto e per i tanti turisti e pellegrini che ogni anno vengono a farci visita. In questi giorni ci apprestiamo ad accogliere 1 milione e mezzo di turisti complessivamente per le festività natalizie, di cui oltre 70.000 passeggeri provenienti dai paesi del Sud America", ha detto de Carolis.