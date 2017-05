ADR: FIUMICINO DIVENTA MUSEO, OPERE OSTIA ANTICA IN AEROPORTO (3)

30 maggio 2017- 13:38

(AdnKronos) - “Per la prima volta tre statue di età romana (e non delle copie) vengono esposte in un aeroporto italiano”, ha commentato Alfonsina Russo, Sovrintendente Belle Arti, e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale. La statua del dio Tevere è centrale nell’esposizione, a richiamare lo stretto rapporto di Ostia antica con il fiume e con Roma, mentre la statua di Venere, dea che nasce dalle spume del mare, evoca il rapporto tra la città e il mare. La statua di Apollo, ritratto mentre suona la cetra, rimanda alla passione degli antichi Romani per la musica, le arti e le rappresentazioni teatrali e invita a visitare il teatro del I secolo d.C., il monumento forse di maggior fascino degli scavi di Ostia.