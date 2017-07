ADR: ONLINE NUOVA APP PER GUIDARE PASSEGGERI IN AEROPORTO (3)

7 luglio 2017- 13:39

(AdnKronos) - Una volta scaricata la App, sarà possibile connettersi alla rete Free Wi-Fi super veloce di Aeroporti di Roma, navigando senza limiti di tempo e di dati fino a 4 Mbps. La connessione consente, tra l’altro, di effettuare videochiamate, scaricare file di grandi dimensioni, visionare filmati in streaming. “Rome Airports” è disponibile attualmente in quattro lingue: italiano, inglese, cinese, russo. La piattaforma infatti è stata pensata anche come servizio per agevolare e favorire l’incoming di viaggiatori stranieri verso Roma. Proprio per questo motivo partirà una campagna di comunicazione sui principali canali Social di mercati importanti per la Capitale quali Cina, Usa, Russia, oltre che ovviamente l’Italia. La campagna sarà presente anche sui canali e mezzi di comunicazione di importanti partner di ADR, come Alitalia, Thai, FS, oltre che altri che si aggiungeranno nelle prossime settimane. Oggi a Fiumicino si svolgerà l’App Day, giornata di flashmob ed eventi per presentare la App ai viaggiatori. I passeggeri italiani potranno inoltre partecipare a un concorso per vincere una Nissan Leaf elettrica. La App “Rome Airports” rientra nella strategia di accoglienza e caring del passeggero attuata da Aeroporti di Roma. Nella classifica ufficiale di Airport Council International, Fiumicino è l’hub europeo più apprezzato dai passeggeri per la qualità dei servizi erogati.