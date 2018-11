28 novembre 2018- 19:59 Adr: partnership con Uvet, vantaggi per clientela business per parcheggio a Fiumicino

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Da oggi le aziende clienti di Uvet potranno usufruire di 4Corporate by easy Parking, il nuovo sistema di prenotazione dei parcheggi dell’aeroporto di Fiumicino dedicato al business travel. A prevederlo è l’accordo di partnership tra Adr e Uvet, azienda leader nel settore dei viaggi d’affari. Numerose, riferisce Adr, le agevolazioni previste sia per le aziende convenzionate che, oltre ad usufruire di tariffe particolarmente vantaggiose, potranno recuperare l’Iva a norma di legge e monitorare in tempo reale i costi consuntivati; sia per il dipendente che avrà la possibilità di accumulare punti da convertire in soste personali, accesso e uscita più veloci, grazie alla sola lettura della targa, e pagamento addebitato direttamente all’azienda senza più bisogno di anticipi di denaro e successivi rimborsi. Il tutto attraverso il portale di prenotazione 4Corporate by easy Parking dedicato esclusivamente alle aziende, semplice e intuitivo."E’ con orgoglio che oggi annunciamo la partnership con Uvet e presentiamo 4corporate, il nuovo prodotto dedicato al business travel" ha dichiarato Fausto Palombelli, Chief Commercial Officer di Adr.