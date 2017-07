ADR: SBARCA A FIUMICINO IL GRANDE JAZZ AUDITORIUM

27 luglio 2017- 16:57

Roma, 27 lug. (AdnKronos) - Al via la nuova iniziativa di intrattenimento culturale per i viaggiatori del Leonardo da Vinci, ideata da Aeroporti di Roma, in collaborazione con Fondazione Musica per Roma. Il sound del settetto della New Talents Jazz Ensemble, la nuova orchestra ospitata dell'Auditorium Parco della Musica, intratterrà i passeggeri dell’aeroporto fino a settembre. Oggi, nella nuova area di imbarco E per i voli internazionali extra Schengen e, a seguire, al pianoforte dell’area di imbarco B, i musicisti con contrabbasso, trombe e sax hanno interpretato, in maniera inedita e per un pubblico originale, i lavori di tre noti compositori: Thelonious Monk, Duke Ellington e Paolo Conte, diretti da Mario Corvini, musicista jazz di grande fama. Da settembre invece, per il divertimento di famiglie e bambini, verranno allestiti in aeroporto gli spettacoli Giocajazz, a cura di Massimo Nunzi, un progetto che ha lo scopo di avvicinare il pubblico dei più piccoli alla divulgazione del jazz attraverso un intrattenimento ludico e divertente. L’iniziativa, per il pubblico del Leonardo da Vinci, sarà arricchita dalla “Giocajazz Dixieland Brass Band”, una formazione divertente e originale ispirata alle Marching bands che all'inizio del secolo scorso solcavano le vie di New Orleans.