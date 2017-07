ADR: SBARCA A FIUMICINO IL GRANDE JAZZ AUDITORIUM (2)

27 luglio 2017- 16:57

(AdnKronos) - Verranno eseguite le musiche originali composte da Nunzi e arrangiate ad hoc per l’orchestra che offrirà ai viaggiatori uno spettacolo musicale itinerante attraverso lo scalo, vestendo le uniformi da brass band. E’ la prima volta che il sound jazz internazionale viene eseguito all’interno di un aeroporto italiano. Questo tipo di intrattenimento è ormai una delle peculiarità distintive dell’aeroporto di Fiumicino che ha fatto dell’accoglienza uno dei suoi obiettivi primari, all’insegna della qualità. Mostre, esibizioni musicali, gastronomia di eccellenza, i migliori brand del Made in Italy e della moda internazionale contribuiscono a rendere l’attesa del volo un’esperienza piacevole e divertente e a trasformare il tempo della sosta in un momento di relax, caratterizzando l’esperienza del Leonardo da Vinci con i tratti migliori del patrimonio culturale e artistico nazionale.