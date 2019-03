11 marzo 2019- 11:25 **Aereo Etiopia: Air Italy, sicurezza priorità, seguiremo direttive**

Roma, 11 mar. (AdnKronos) - "Per la nostra compagnia aerea, la sicurezza dei nostri passeggeri è da sempre la principale priorità. Con riguardo al B737 Max 8 e a tutti gli aeromobili operativi in flotta, la compagnia si trova in piena conformità con le disposizioni delle autorità aeronautiche e alle procedure operative e direttive del costruttore". Così in una nota Air Italy, che ha in flotta B737 Max 8, lo stesso modello dell'Ethiopian Airlines che ieri è caduto in Etiopia.La compagnia, sottolinea ancora Air ITaly, "è in costante contatto con le autorità e ne seguirà le direttive con l’obiettivo di garantire un servizio improntato alla massima sicurezza del volo".