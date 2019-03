12 marzo 2019- 19:50 Aereo Etiopia: Anp, grande soddisfazione per decisione Enac

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - L'associazione Nazionale Piloti (Anp), attraverso il suo presidente Marco Veneziani, esprime grande soddisfazione per la decisione dell'Enac di chiusura dello spazio aereo italiano a tutti i voli commerciali operati con aeromobili Boeing 737 Max 8, in seguito al tragico incidente della Ethiopian Airlines avvenuto domenica 10 marzo con questo modello di aeromobile. E' quanto si legge in una nota dell'Anp.