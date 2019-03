10 marzo 2019- 17:35 Aereo Etiopia: Aricò (Db), 'sconvolto e incredulo per tragica morte amico Tusa'

Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Sono sconvolto e incredulo, la tragica morte dell'amico e assessore Sebastiano Tusa priva la Sicilia di uno dei suoi figli migliori. È scomparso proprio mentre si apprestava a compiere per l'ennesima volta il suo dovere di uomo di cultura e siciliano". Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima, aggiungendo: "Instancabile, uomo di grande cultura ed equilibrio, ha garantito competenza e prestigio al governo regionale e all'intera Sicilia. Io perdo un grande amico, con il quale per tanti anni ho condiviso numerose esperienze politiche e umane. Il mio pensiero va ora alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la nostra comunità che così tanto gli ha voluto bene e lo ha ammirato. Riposa in pace Sebastiano, ci mancherai".