10 marzo 2019- 17:43 Aereo Etiopia: Armao, 'attonito per scomparsa Tusa'

Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Attonito per la scomparsa dell’amico Sebastiano Tusa, grande archeologo siciliano, amministratore corretto. Quante iniziative ai Beni culturali poi insieme in giunta, il Parco archeologico di Pantelleria ed adesso il Museo della Storia siciliana a Villa Belmonte. Continueremo, Sebastiano". Così il vicepresidente della Regione siciliano Gaetano Armao che si è recato a casa della moglie di Tusa per esprimerle il suo cordoglio.