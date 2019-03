10 marzo 2019- 18:03 Aereo Etiopia: assessore Turano, 'smarrito e attonito per morte Tusa'

Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - “Sono smarrito e attonito, Sebastiano Tusa ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno incontrato e conosciuto. Questa tragedia ci priva di una personalità di altissimo livello, sarà difficile per la nostra terra e per il mondo culturale italiano fare i conti con la sua scomparsa". Lo afferma l’Assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano commentando la notizia della morte dell’assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa nel disastro aereo di Addis Abeba.