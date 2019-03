10 marzo 2019- 17:14 Aereo Etiopia: Cgil Palermo, 'Tusa ha contribuito a crescita della Sicilia'

Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - La Cgil Palermo esprime "tutto il suo cordoglio ed è vicina alla famiglia per la tragica scomparsa dell'assessore regionale ai Beni culturali, Sebastiano Tusa, vittima di un incidente aereo in Etiopia". "La morte dell'assessore Tusa, che ha dedicato la sua vita all'archeologia e alla Sicilia, ci colpisce ancora di più perché Tusa era in missione di lavoro, si stava recando in Kenia per un progetto Unesco. Un archeologo di fama internazionale, grande e appassionato lavoratore, inventore della Soprintendenza del mare, che con la sua opera e la sua competenza professionale, e affiancato dalla moglie Valeria Patrizia Li Vigni, anche lei dirigente di prestigiose istituzioni culturali, ha contribuito alla crescita di Palermo e della Sicilia e alla diffusione di un'immagine di laboriosità, dedizione e intelligenza finalizzati allo sviluppo dell'Isola".