11 marzo 2019- 07:07 Aereo Etiopia: Cna Sicilia, 'con Tusa si perde punto di riferimento governo'

Palermo, 11 mar. (AdnKronos) - “La Sicilia e le Istituzioni regionali perdono un importante punto di riferimento nell’azione di responsabilità e competenza del governo del territorio”. I vertici di Cna Sicilia esprimono vicinanza e cordoglio per la drammatica morte dell’Assessore ai Beni Culturali, Sebastiano Tusa, che si trovata a bordo dell’aereo precipitato tra Addis Abeba e Nairobi. “Un uomo di grande cultura, un archeologo illuminato e un assessore sensibile e competente: questo è il ritratto di Tusa – sottolineano il presidente, Nello Battiato, e il segretario, Piero Giglione – il suo contributo nel settore dei Beni Culturali è stato notato ed apprezzato positivamente, soprattutto in riferimento all’apertura e alla disponibilità a beneficio dei restauratori”. E anche il presidente dei restauratori di Cna Sicilia, Angelo Scalzo, e il coordinatore regionale, Luigi Giacalone, si uniscono al dolore della famiglia e sottolineano le eccellenti qualità, umane, professionali e politiche, mostrate da Tusa rispetto alle esigenze e alle istanze della categoria. Una grave mancanza per i Beni Culturali”.