10 marzo 2019- 16:09 Aereo Etiopia: 'con morte Tusa la Sicilia perde un luminare dell'archeologia'

Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Avevo incontrato Sebastiano Tusa pochi giorni fa con dei giornalisti tedeschi interessati a conoscere il suo lavoro per la cultura a Palermo e come sempre era stato appassionato, sorridente e disponibile. La Sicilia perde un professionista di grandissimo spessore, un vero luminare nel suo campo che ha dedicato la vita alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, profondo conoscitore e promotore del valore dell'arte come motore di sviluppo sociale". Così, Leoluca Orlando, sindaco di Palermo sulla morte dell'assessore ai Beni culturali della Sicilia Sebastiano Tusa.