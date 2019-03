11 marzo 2019- 08:47 Aereo Etiopia: Cusumano, 'Tusa grande uomo di cultura, un vero signore'

Palermo, 11 mar. (AdnKronos) - "Ho avuto il privilegio di conoscere Sebastiano Tusa nella mia veste di assessore. Ho conosciuto un grande uomo di cultura, un vero signore, un amico. Abbiamo lavorato a tanti progetti con sintonia istituzionale e con condivisione di intenti, cosa tanto eccezionale quanto preziosa. Sempre disponibile, sempre propositivo, sempre entusiasta nel far crescere la nostra terra, la sua storia, la nostra cultura. Mai sopra le righe, sempre sul pezzo, come viene naturale a chi può aggiungere, ad un grande bagaglio di conoscenza e di esperienza, la dote di una grande signorilità". Lo ha detto l'ex assessore comunale alla Cultura di Palermo Andrea Cusumano ricordando Sebastiano Tusa. "Omologhi di due governi diversi, sei stato invece uno straordinario compagno di viaggio, capace di cogliere la tua missione nel bene comune e nel principio inderogabile della conoscenza e della professionalità - dice - Mancherai molto alla tua amata Sicilia che ha molto bisogno di persone come te, grazie per il tuo esempio ed insegnamento che certamente ha lasciato non poche tracce in chi potrà proseguire il tuo cammino. Un pensiero di affetto a Valeria, ai tuoi cari ed i tuoi amici. A quanti ti hanno voluto bene, ti hanno stimato, hanno avuto il privilegio di collaborare con te, e che adesso dovranno fare i conti con questo dolore immenso e con un vuoto incolmabile. Buon viaggio Sebastiano. Grazie".