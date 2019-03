12 marzo 2019- 19:09 Aereo Etiopia: Easa sospende voli B 737 Ma 8 e Max 9 dalle ore 19

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - L'Easa, l'Agenzia per la sicurezza del trasporto aereo dell'Unione europea, sospende tutti i voli del Boeing 737-8 Max e 737-9 Max in Europa a partire dalle 19 di oggi, come misura precauzionale, dopo la tragedia aereo in Etiopia domenica scorsa.