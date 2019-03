14 marzo 2019- 17:56 Aereo Etiopia: Fitch avverte, da incidente B737 rischio impatto su credito settore

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - L'incidente occorso al 737 Max 8 di Ethiopian Airlines costituisce un elemento di preoccupazione per il credito nel settore dell'aviazione. E' il monito che giunge dall'agenzia di rating Fitch, per la quale è, tuttavia, prematuro assumere decisioni sui rating, dal momento che le conclusioni finali sulle cause della tragedia di Ethiopian ma anche di Lion Air non sono ancora note. Il rating A con una prospettiva stabile su Boeing non è immediatamente influenzato. Fitch sottolinea che la compagnia ha una notevole liquidità, flessibilità finanziaria, flussi di entrate diversificati e bassa pressione finanziaria."La cosa più preoccupante sarebbe uno scenario severo che includa un problema sistemico con l'aereo che porta a tempi lunghi, ritardi nella consegna dei materiali, cancellazioni significative degli ordini e sentimenti pubblici negativi nei confronti del MAX", spiega Fitch.."Se c'è una correlazione tra le cause dei due recenti incidenti , ci aspettiamo che la situazione peggiori e che si verifichino ritardi e ritardi nella consegna ", afferma Fitch. "Somiglianze tra gli incidenti di Lion Air ed Ethiopian Airlines potrebbero indicare la presenza di un difetto di progettazione che dovrebbe essere affrontato. Controlleremmo la quantità di tempo e risorse necessarie per affrontare un problema del genere".