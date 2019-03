10 marzo 2019- 18:54 Aereo Etiopia: Ioppolo (Db), 'Tusa ha contribuito a rilancio Beni culturali in Sicilia'

Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Perdiamo un uomo perbene che ha fatto della esaltazione della Sicilia un'autentica ragione di vita. Negli ultimi anni Sebastiano, che fu fra i più autorevoli firmatari del manifesto per il riscatto della Sicilia, ha contribuito in modo determinante al rilancio dei Beni culturali come leva di sviluppo del territorio. Suo l'impulso al finanziamento di una nuova campagna di scavi archeologici che porteranno alla luce nuove bellezze e importanti testimonianze. Oggi è un giorno di lutto non solo per la Sicilia, ma per la cultura universale". Lo afferma Gino Ioppolo, coordinatore regionale di DiventeràBellissima, commentando la tragica scomparsa di Sebastiano Tusa.