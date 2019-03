10 marzo 2019- 16:59 Aereo Etiopia: Italia Nostra, 'perdita gravissima per la Sicilia e l'archeologia'

Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - Il Consiglio Regionale Siciliano e la Presidenza Nazionale di Italia Nostra esprimono "costernazione e dolore per la scomparsa del prof. Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale, ideatore e promotore della Soprintendenza del Mare, assessore dei Beni Culturali della Regione Siciliana". "Il prof. Tusa è purtroppo tra le vittime del disastro che ha coinvolto l'aereo dell’Ethiopian Airlines. Egli era diretto in Kenia per coordinare un progetto dell’'Unesco, già avviato nel Natale scorso - si legge -Vengono in mente, tra tanti vividi ricordi, queste parole del prof. Tusa: 'Pensare Il Mediterraneo, mare complesso e policentrico, diviso e, a tratti, radicalmente polarizzato (...), che rinasce costantemente nella realtà ma anche in noi stessi che abbiamo il privilegio di sentirlo scorrere nelle nostre vene spirituali'. Una perdita gravissima per la Sicilia, per la disciplina archeologica, per la cultura italiana. Italia Nostra esprime sentite condoglianze ai familiari".