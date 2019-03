10 marzo 2019- 17:27 Aereo Etiopia: moglie Tusa, 'aspettavo la sua telefonata...'

Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - Valeria Patrizia Livigni, la moglie dell'archeologo di fama internazionale Sebastiano Tusa, sperava fino a un'ora fa che il marito non fosse tra le vittime dell'aereo caduto in Etiopia. Ma quando la Farnesina le ha confermato la notizia, sono crollate tutte le speranza. "Aspettavo una sua telefonata...", continua a ripetere alle persone, amici e parenti, che da questo pomeriggio affollano la sua casa in piazza Ignazio Florio a Palermo. Presente anche il vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao e altri amici di Tusa. La moglie dell'assessore ai Beni culturalo Tusa, è direttrice del Museo d'arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo. A dicembre lo aveva accompagnato in Kenia, dove era diretto Tusa. oggi in un primo momento si temeva che ci fosse anche lei su quel'aereo. Ma Patrizia Livigni era a Palermo, dove era andata a messa dopo avere fatto jogging com un'amica. La donna non sa ancora se raggiungere Addis Abeba per il riconoscimento del cadavere ed è in attesa di altre telefonate dalla Farnesina.