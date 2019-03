10 marzo 2019- 19:21 Aereo Etiopia: Palermo, bandiere a mezz'asta al Museo Riso

Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - Bandiere a mezz’asta a Palazzo Belmonte Riso a Palermo in segno di lutto per la tragica scomparsa dell’assessore Prof. Sebastiano Tusa. "Tutti i componenti del Polo Museale regionale d’Arte Moderna e Contemporanea della Sicilia, si stringono attorno alla propria Direttrice Valeria Patrizia Li Vigni (moglie di Tusa ndr), in questo momento di grande dolore".