10 marzo 2019- 16:41 Aereo Etiopia: rettore Università Palermo, 'scomparsa Tusa enorme perdita per tutti'

Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - L’Università degli Studi di Palermo esprime "il più sentito cordoglio per la scomparsa dell’Assessore Sebastiano Tusa". “Sono rimasto molto scosso nell’apprendere questa notizia tragica, gravissima e inaspettata - commenta il Rettore, Fabrizio Micari - Il professor Tusa è stato un grandissimo studioso di fama internazionale, che ha guidato numerose e importantissime missioni archeologiche e ha contribuito a diffondere la cultura e il patrimonio storico e artistico della Sicilia. Per diversi anni è stato stimato docente presso il nostro Ateneo. La sua scomparsa è una enorme perdita per tutto il mondo della cultura, per la nostra Regione e per tutti noi. Esprimiamo alla sua famiglia le più sentite condoglianze”.