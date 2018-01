AEREO VA LUNGO E SI FERMA A POCHI METRI DAL MARE

14 gennaio 2018- 10:14

Istanbul, 14 gen. (AdnKronos/dpa) - Un aereo passeggeri, proveniente da Ankara, è uscito fuori pista e si è bloccato nel fango a pochi metri dal mare. E' accaduto a Trebisonda, sul Mar Nero, mentre il Boeing 737-800 era in fase di atterraggio. A riferirlo è l'agenzia statale Anadolu che ha mostrato i filmati degli sforzi per recuperare l'aereo, appartenente al vettore privato Pegasus. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente e tutti i 162 passeggeri sono stati evacuati in sicurezza. L'Anadolu ha citato il governatore di Trebisonda, Yucel Yavuz. I voli all'aeroporto internazionale sono regolarmente ripresi dopo essere stati temporaneamente sospesi in seguito all'incidente.