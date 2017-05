AERONAUTICA: SU SUPERJET SINDACO VENEZIA INCONTRA VICEMINISTRO RUSSO

23 maggio 2017- 18:50

Venezia, 23 mag. (AdnKronos) - Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha incontrato questo pomeriggio a Ca' Farsetti Oleg Bocharov, viceministro russo dell'industria e del commercio, accompagnato da una folta delegazione del Governo russo, e Boris Aleshin, presidente del Board di SCAC (Sukhoi Civil Aircraft Company), insieme ad alcuni esponenti dell’azienda. Al centro del colloquio la vicenda Superjet, per la quale molto si stanno spendendo il presidente della IX Commissione consiliare, Paolo Pellegrini e il consigliere Bruno Lazzaro, presenti all'incontro. Un ringraziamento particolare dell'Amministrazione va inoltre a Eligio Paties Montagner, console onorario della Federazione russa a Venezia, per il prezioso contributo in termini di mediazione con la Federazione russa.Dell'esito dell'incontro il sindaco Brugnaro riferirà al Consiglio comunale nella seduta in programma giovedì 25 maggio, alle ore 10.30, al Municipio di Mestre, dedicata proprio alle situazioni aziendali di Superjet e Ilnor.