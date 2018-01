AEROPORTI: 5,8 MLN DI PASSEGGERI A PALERMO, +15,6% TRAFFICO INTERNAZIONALE

5 gennaio 2018- 16:54

Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Quasi 5,8 milioni di passeggeri con un +8,35 per cento rispetto al 2016 e una crescita dei voli del 4,77 per cento (+1.989 movimenti). L'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo chiude con il segno più il 2017, "un anno da incorniciare - spiegano dalla Gesap, la società di gestione dello scalo - sia per l’aumento del traffico passeggeri sia per la crescita infrastrutturale". Secondo i dati elaborati dall’ufficio statistiche della società, infatti, nei dodici mesi appena trascorsi il traffico nazionale è cresciuto del 6,3 per cento, mentre quello internazionale è aumentato a velocità più che doppia, con il 15,6 per cento di passeggeri in più, per un totale di 1.353.354 transiti. A questo si aggiunge il traffico extra UE che ha segnato un aumento del 13,2 per cento.Durante il 2017 si conferma il radicamento delle compagnie aeree di base nello scalo. Ryanair rimane la prima compagnia (+10,6 per cento, 2,59 milioni di passeggeri) seguita da Alitalia e dalle altre compagnie maggiori, quasi tutte in crescita. In sesta posizione Transavia, mentre un deciso incremento registrano Meridiana (+32 per cento), Lufthansa (+13 per cento), British Airways (+150 per cento), Air Malta (+104 per cento). Tra le maggiori rotte nazionali con oltre 100mila passeggeri resta stabile Roma, mentre gli scali milanesi sono in discreto aumento: Malpensa (+17,7 per cento) e Linate (+7 per cento), Bergamo in misura minore. Il traffico su Milano ha così raggiunto 1,15 milioni di passeggeri rispetto al 1,58 milioni di Roma.