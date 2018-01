AEROPORTI: 5,8 MLN DI PASSEGGERI A PALERMO, +15,6% TRAFFICO INTERNAZIONALE (2)

5 gennaio 2018- 16:54

(AdnKronos) - Per le rotte internazionali si segnala la preminente posizione del traffico su Londra (STN, LGW e LHR) con oltre 205mila passeggeri complessivi e ottimi tassi di crescita (Gatwick +7,8 per cento, Heatrow +160 per cento). Spiccano, inoltre, Madrid (+37 per cento), Monaco di Baviera (+31,7 per cento), New York (+9,7 per cento). Per sei mesi di fila il traffico passeggeri è stato al di sopra del mezzo milione al mese, due volte oltre i 600mila. Per la prima volta i mesi di novembre e dicembre hanno registrato oltre 400mila passeggeri al mese. L’incremento a due cifre dei transiti e dei voli negli ultimi tre mesi dell’anno indica la volontà della società di gestione dell’aeroporto di equilibrare i flussi anche durante la stagione invernale: a dicembre, a fronte di un aumento del 18 per cento totale dei transiti, il 15,7 per cento ha riguardato il settore dei passeggeri nazionali, mentre il traffico internazionale è stato il 46,3 per cento in più rispetto allo scorso anno. Nel 2017 l’aeroporto di Palermo ha collezionato una serie di successi nel campo delle infrastrutture e delle certificazioni. Innanzitutto la riqualifica della pavimentazione delle piste volo, lavori durati cinquanta giorni, con l’aeroporto sempre operativo, e costati circa 23 milioni di fondi Gesap. Il Falcone Borsellino è stato il primo aeroporto siciliano a ottenere la nuova certificazione europea rilasciata dall’Enac che conferma la sicurezza delle operazioni a terra (safety), a garanzia degli operatori aeronautici e dei passeggeri. La scorsa estate c’è stata l’inaugurazione del nuovo duty free Lagarderè Travel Retail con un’area espositiva tra le più grandi nel panorama aeroportuale italiano. E sempre in estate è stata aperta la terza sala check-in in area arrivi, con dieci banchi.