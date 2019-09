3 settembre 2019- 16:08 Aeroporti: a Bergamo agosto record per viaggiatori, da inizio anno 9,2 mln

Milano, 3 set. (AdnKronos) - E' stato un agosto record per l’aeroporto di Milano Bergamo gestito dalla Sacbo, che ha registrato il massimo storico mensile con 1 milione e 384mila passeggeri in transito, il 7,9% in più rispetto all'agosto 2018. Il risultato è frutto del forte incremento del trasporto aereo medio su tutte le destinazioni nei 40 Paesi servite con 156 collegamenti di linea da 21 compagnie aeree. Il bilancio dei primi otto mesi dell'anno in corso, spiega una nota di Sacbo, la società che gestisce lo scalo, passa a 9,2 milioni (+5,6% rispetto al periodo gennaio-agosto 2018) con un trend che proietta il movimento passeggeri a 13,5 milioni a fine 2019.