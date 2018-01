AEROPORTI: A FIUMICINO RECORD PER LUNGO RAGGIO, +9% PASSEGGERI (2)

24 gennaio 2018- 15:15

(AdnKronos) - Eccellenti performance raggiunte anche dal mercato del Centro-Sud America, (+16%), grazie all’apertura di Alitalia dei collegamenti su L’Avana, Santiago del Cile e Città del Messico nel corso del 2016, e agli incrementi di frequenze su San Paolo, nel 2017. Ulteriore contributo è giunto dal vettore Aerolineas Argentinas, con il potenziamento dei collegamenti per Buenos Aires. Da evidenziare il raggiungimento dello storico record sul mercato del Nord America che, con 2,7 milioni di passeggeri trasportati, taglia un traguardo considerevole per il principale aeroporto italiano, con un trend di crescita costante del +8%. Forte il contributo da parte di American Airlines, con l’apertura del nuovo collegamento diretto con Dallas, e di Norwegian, con l’avvio dei collegamenti diretti con Los Angeles e New York. In crescita anche i flussi di traffico sul versante mediorientale (+2%), con l’avvio delle operazioni di Ryanair e Vueling su Tel Aviv, destinazione fortemente in crescita negli ultimi mesi dell’anno appena trascorso. Buoni segnali infine dal mercato africano il quale, dopo un periodo di generale riduzione del traffico per criticità geopolitiche in molte regioni del Nord Africa, registra un recupero dei volumi rispetto agli ultimi anni. Sul versante europeo, buone performance dal settore Europa Extra-Ue, che da inizio 2017 ha visto aumentare i flussi di traffico di quasi il 3%, grazie alla ritrovata spinta del traffico verso l’Ucraina e la Russia. Tali risultati sono stati ottenuti attraverso gli sviluppi di Aeroflot (vettore di bandiera Russo), di Ural Airlines e di S7 verso gli aeroporti di Mosca. Inoltre, tra le principali destinazioni europee in crescita, risultano la Croazia e la Spagna, in particolare le isole Canarie e Baleari, mentre per le città Sofia, Lisbona e Zurigo in testa, oltre alle principali città del nord Europa (Stoccolma ed Helsinki). Sul versante domestico, il 2017 ha registrato una lieve flessione per la diminuita offerta di Alitalia, rispetto all’anno precedente. Lo scalo G.B. Pastine di Ciampino chiude il 2017 con circa 5,9 milioni di passeggeri.