AEROPORTI: A MALPENSA PROTESTE DIPENDENTI HANDLING AI CHECK-IN RYANAIR

26 maggio 2017- 10:30

Milano, 26 mag. (AdnKronos) - Bloccati i check-in Ryanair a Malpensa per le proteste dei dipendenti del servizio bagagli, che hanno rallentato per circa tre ore gli accessi ai voli. La manifestazione di lavoratori e sindacati è finita intorno alle dieci ed è iniziata alle sette: il motivo, si apprende, riguarderebbe l'affidamento del servizio handling alle cooperative da parte della compagnia low-cost. I check in di Ryan air all'aeroporto di Malpensa sono sei.