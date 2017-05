AEROPORTI: A PALERMO LA TERZA AREA CHECK-IN, INVESTIMENTO DA 3 MLN DI EURO

13 maggio 2017- 15:46

Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Nuovi macchinari, dieci banchi accettazione immersi nell'arte e un investimento complessivo di tre milioni di euro. E’ stata inaugurata oggi la nuova area check-in dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, la terza dello scalo, ubicata nella hall arrivi. Comprende dieci banchi per l’accettazione con la predisposizione di una bilancia per la pesatura dei bagagli fuori misura. Dai banchi, i bagagli vengono introdotti nella rete di trasportatori verso un sistema di controllo di sicurezza in linea, basato sullo screening multilivello, che prevede due step di ispezione, in parte automatici, in parte assistiti dall’operatore.Al taglio del nastro erano presenti i sindaci di Palermo, Leoluca Orlando, e di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo; il presidente della Camera di commercio di Palermo ed Enna, Alessandro Albanese; il presidente e l’amministratore delegato della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, Fabio Giambrone e Giuseppe Mistretta. La nuova area check-in, identificata con la lettera 'C', sarà dedicata prevalentemente all’accettazione dei passeggeri e dei bagagli dei voli charter. Lungo il fronte dell’aerostazione, nella zona arrivi, è stata installata una gigantografia che indica l’accesso nella nuova area.