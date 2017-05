AEROPORTI: A PALERMO LA TERZA AREA CHECK-IN, INVESTIMENTO DA 3 MLN DI EURO (2)

13 maggio 2017- 15:46

(AdnKronos) - Per l’opera sono stati investiti tre milioni di euro, finanziati per 2,5 milioni con i fondi Fas e per 500mila euro con fondi Gesap: 1,8 milioni per la realizzazione della sala, dei banchi e dei relativi impianti di smistamento bagagli, impiantistica elettrica ed antincendio; 1,2 milioni per le macchine di controllo radiogeno. Il concreto riavvio dei lavori da parte della ditta Cassioli, subentrata a seguito del fallimento della ditta Rhs, ha avuto inizio a febbraio 2016. Sono stati necessari circa 15 mesi per consegnare il cantiere. I banchi sono già operativi. Di grande importanza l’impatto visivo: dal design moderno dei nuovi banchi alle immagini sulla parete della fotografa Rosellina Garbo, che ritraggono gli angoli più suggestivi del territorio siciliano e palermitano. Spazio anche alle opere d’arte contemporanea con l’installazione luminosa dell’artista Domenico Pellegrino, 'Cosmogonia mediterranea', ricca di decori barocchi inseriti in una figura che richiama la Sicilia. L’opera originale è grande oltre quattro metri ed è in metallo, pronta per essere adagiata nei fondali di Cala Francese, a Lampedusa, dal 29 luglio al 30 settembre 2017. In aeroporto ci sarà la riproduzione in legno. "Apriamo oggi quest’area check-in, operativa da subito, che accoglierà i voli charter - dicono Giambrone e Mistretta - con un nuovo sistema di raccoglimento dei bagagli che aumenterà la produttività e potrà dare un servizio migliore ai numerosi passeggeri dei voli estivi. Un altro momento importate per l’aeroporto che permetterà di avere procedure di imbarco più veloci".