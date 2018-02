AEROPORTI: ACI, 2017 OTTIMO ANNO, PASSEGGERI IN EUROPA +8,5%

6 febbraio 2018- 11:52

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Per gli aeroporti europei, il 2017 è stato un "ottimo anno". Negli scali del vecchio continente, il traffico passeggeri è cresciuto dell'8,5%, una "eccezionale performance" dovuta al ritorno a una crescita dinamica nel mercato non Ue e alla continua espansione del volume dei passeggeri nell'Unione europea. E' questo il bilancio finale diffuso oggi da Aci Europe, l'organizzazione degli operatori aeroportuali europei.Gli aeroporti non Ue hanno registrato una crescita media dell'11,4%, che si confronta con un calo dello 0,9%. Negli aeroporti dell'Unione europea, il traffico passeggeri è aumentato del 7,7%, con un ulteriore progresso rispetto al +6,7% del 2016. La crescita più elevata si è registrata negli aeroporti dell'est e sud Europa, con una crescita a doppia cifra di quelli di Lituania, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Slovenia, Romania, Bulgaria, Cipro, Malta e Portogallo.“Il 2017 segna il migliore anno per gli aeroporti europei dal 2004, quando il traffico aereo registrò una forte crescita con l'ingresso di 10 Paesi nella Ue", dichiara Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe. "Questa performance arriva dopo diversi anni di crescita dinamica e mostra che la domanda di trasporto aereo continua ad essere superiore a quella dell'economia e sfida i rischi geopolitici, al momento. Fa impressione vedere che persino nel più maturo mercato della Ue, il traffico passeggeri dal 2012 è aumentato di circa il 30%. Questa rilevante crescita mette più pressione sulle strutture aeroportuali e gli staff con sempre più aeroporti che raggiungono i limiti delle loro capacità, soprattutto nelle ore di punta".