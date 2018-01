AEROPORTI: ACI, A NOVEMBRE +7,9% PASSEGGERI IN EUROPA

12 gennaio 2018- 13:41

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - Passeggeri ancora in crescita negli aeroporti europei a novembre. Secondo i dati diffusi oggi da Aci Europe, il traffico ha registrato un incremento del 7,9% rispetto a novembre 2016, in linea con il +7,8 del precedente mese di ottobre. Gli aeroporti non Ue hanno continuato a guidare la crescita del traffico con un aumento dell'11,6% mentre invece i passeggeri degli scali Ue non sono andati oltre un incremento del 6,8%. Una performance che avrebbe potuto essere migliore se non ci fosse stata una serie di eventi quali l'impatto del fallimento di Air Berlin e Monarch, come dimostrano le perdite di traffico a Berlino Tegel (-21,1%), Dusseldorf (-9.1%), Vienna (-0.1%), Birmingham (-1.5%) and Copenhagen (-3.5%). C'è poi stata la decisione di Ryanair di non impiegare 25 aerei. Il traffico merci nel network degli aeroporti europei ha registrato un aumento dell'8,6% mentre il movimento di aeromobili rimane robusto con un incremento del 3,6%. Quanto agli aeroporti italiani, spicca l'aumento nel gruppo 3, che comprende gli scali che registrano tra i 5 e i 10 milioni di passeggeri. Napoli mostra un balzo del 49,8% e Palermo del 25,5%.