AEROPORTI: AD APRILE PASSEGGERI +10,4%

25 maggio 2017- 12:10

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - Traffico in crescita negli aeroporti italiani ad aprile. Nei 37 scali monitorati da Assaeroporti, si è registrato un incremento del 10,4% dei passeggeri rispetto allo stesso mese del 2016. In crescita anche il traffico cargo che mostra un progresso dell'8,6% e dei movimenti di aeromobili che registrato un aumento del 4,4%. Il principali sistema aeroportuale italiano chiude il primo quadrimestre del 2017 segnando un incremento dei flussi di traffico del +1,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un totale di 13,6 milioni di passeggeri movimentati dall’inizio dell’anno. Nel solo mese di aprile sono transitati nei due scali romani circa 4 milioni di passeggeri, registrando un miglioramento di performance rispetto al 2016 del +2,7%. Il traffico sull’aeroporto di Roma Fiumicino, ad aprile, è stato pari a circa 3,5 milioni di passeggeri, in aumento rispetto ad aprile 2016 (+2,0%); risultati che derivano anche dalle festività Pasquali, che registrano un incremento del +1,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e +7% rispetto al ponte di Pasqua 2016 (24-29 marzo). Lo scalo G.B. Pastine di Ciampino chiude il mese di aprile con performance molto positive. Il numero di passeggeri è pari ad circa 500.000, con un tasso di crescita del 8,4%.